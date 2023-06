CAN U23 : La Guinée bat le Gabon et se relance

Défaite lors de la première journée par le Maroc (2-1), la Guinée s'est relancée dans la course pour les demi-finales, en remportant sa deuxième rencontre face au Gabon sur le score de 3 buts à 1. Le Sily national a ouvert le score à la 10e mn par Aguibou Camara sur une passe décisive d'Algassimo Bah. Malgré l'égalisation gabonaise de Yann Ngatse (40e), les Guinéens sont repartis de l'avant en inscrivant deux autres buts. Ils ont d'abord repris l'avantage grâce à un but contre son camp du défenseur gabonais Jacques Ndecket (54e), avant que Salifou Soumah ne scelle l'issue du match à la 84e mn. Le score aurait pu être plus lourd, si Algassimo Bah n'avait pas manqué un penalty à la 76e mn.





Avec cette victoire, la Guinée se relance avant son dernier match de poule prévu le 30 juin contre le Ghana.