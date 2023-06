CAN U23 : Le Maroc écrase le Ghana et valide son billet pour les demi-finales

Le Maroc, pays hôte de la CAN des moins de 23 ans, s'est qualifié pour les demi-finales en écrasant le Ghana (5-1). Après leur victoire difficile contre la Guinée (2-1), les Marocains ont été plus convaincants ce mercredi en ouvrant le score à la 10e minute grâce à Amir Richardson. Dominant dans tous les compartiments du jeu, le Maroc a ajouté un deuxième but à la 13e minute par le joueur du PSV Eindhoven, Ismaël Saibari, sur une passe décisive de Begraoui.