CAN U23 : Le Maroc sacré à domicile face à l'Égypte

L'affiche ne pouvait être plus belle que cette finale de la CAN des moins de 23 ans opposant le Maroc, pays hôte et la meilleure attaque de la compétition, à l'Égypte, meilleure défense et tenante du titre. Et les deux équipes n'ont pas déçu, le nombreux public qui avait fait le déplacement. En effet, l'Égypte a lancé les hostilités en ouvrant le score à la 10ème minute grâce à une belle frappe de Mohamed Saber. Malheureusement, le jeune milieu de terrain égyptien a été expulsé quatre minutes plus tard suite à une faute sur le capitaine marocain, Abdessamad Elzalzzouly. Malgré cette infériorité numérique, les Égyptiens ont continué à tenir tête à leurs adversaires. Toutefois, à force de pousser, les Marocains ont finalement égalisé à la 37ème minute par Yanis Begraoui, bien servi par Bilal El Khannouss.