CAN U23 : Les affiches des demi-finales connues

Les affiche ms des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, qui se déroule au Maroc, sont désormais connues. Le Maroc affrontera le Mali, tandis que l'Égypte sera opposée à la Guinée. Après les qualifications du Maroc et de la Guinée dans le groupe A, le groupe B a également rendu son verdict avec les qualifications du Mali et de l'Égypte.



Dans le "match décisif" du groupe B, le Mali a pris le dessus sur le Niger (2-0). C'est Mamadou Sangaré qui a ouvert le score pour les Aigles du Mali à la 49ème minute sur penalty. En seconde période, le Mali a marqué un deuxième but dans les arrêts de jeu, grâce à Cheikhna Doumbia (90+2).



Dans l'autre rencontre, l'Égypte a battu le Gabon (2-0). En tant que leader du groupe au coup d'envoi, l'Égypte, tenante du titre, a conforté sa première place en dominant une équipe gabonaise peu convaincante. Mahmoud Saber a ouvert la marque à la 82ème minute. Le deuxième but a été inscrit sur penalty par Oussama Faisal à la 90+2.



En demi-finale, le Mali défiera le pays hôte, le Maroc, tandis que l'Égypte affrontera la Guinée.