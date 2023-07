Can U23 : Maroc / Égypte, l'affiche de la finale

La finale de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans opposera le Maroc à l'Égypte. Après la qualification des Pharaons, qui ont éliminé la Guinée sur le score de 1-0, le pays hôte, le Maroc, s'est défait du Mali lors d'une séance de tirs au but (4-3) après un match nul 2-2 à l'issue des 120 minutes de jeu très serrées. Pourtant, le Maroc a bien commencé la rencontre devant son public en ouvrant le score à la 8e minute grâce à Zakaria El Ouahdi, sur une passe lumineuse de Saibari.