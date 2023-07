CAN U23: la Guinée rejoint le Maroc en demi-finales

Le groupe A de la CAN U23 a connu son épilogue. Après la qualification du Maroc, la Guinée a à son tour validé son ticket pour les demi-finales. Lors de la "finale" du groupe, le Sily National a réussi à arracher un précieux point face au Ghana(1-1). Pourtant, c'est le Ghana qui a ouvert le score par Emmanuel Yeboah à la 33e minute.