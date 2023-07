Carrière de Papa Boy Djiné : cet avis de Ama Baldé ne va pas plaire à l’ancienne danseuse Ndèye Guèye

Samedi dernier, après la défaite de l’intéressé face à Nandy Fall, Ama Baldé a décrété : «C’est fini, Papa Boy Djiné doit arrêter sa carrière.»



Cet avis du Pikinois, repris par Record, ne devrait pas plaire au Walo-Walo ni à son épouse, l’ancienne danseuse Ndèye Guèye, fort impliquée dans la carrière de son époux.



En prononçant sa sentence alors qu’il quittait l’Arène nationale, où se déroulait le combat, Ama Baldé semblait dépité, d’après le quotidien sportif. C’est qu’entre lui et Papa Boy Djiné, la relation est étroite.



Il le présente en «grand ami» et «plus que cela», en «fils». «Nous avons partagé le même lit pendant cinq ans chez moi. Je vis ses combats, comme je vis ceux de mes neveux», explique-t-il.



S’il reconnaît ses qualités de lutteur et de bagarreur, Ama Baldé reste convaincu que Papa Boy Djiné «est poursuivi par une malédiction».



Papa Boy Djiné essayait face à Nandy Fall sa cinquième défaite de suite. Il n’a plus goûté aux délices de la victoire depuis 2018 et son succès sur «Nokia».