Casa Sports : Les dirigeants affichent leurs ambitions pour la saison 2023-2024

Le Casa Sports, club fanion de Ziguinchor, renouvelé ses instances à l'unanimité, à travers une résolution. Seydou Sané a conservé son poste de président après deux mandats successifs.





Interpellé sur les défis à relever, à quelques jours du démarrage du championnat professionnel de Ligue 1, d'autant plus que le club a vécu une saison dernière blanche, Seydou Sané affirme que son équipe et lui comptent jouer les premiers rôles cette saison et visent l'Afrique. "Les défis se résument dans le plan stratégique vision 2030".





Dans ce plan stratégique, le Casa Sports se projette vers une "optimisation des résultats sportifs". Cela passe par l'élaboration de la charte du joueur, du dirigeant et des techniciens du club. Les dirigeants comptent mettre tous les atouts de leurs côtés pour gagner une nouvelle Coupe du Sénégal et/ou le championnat, se qualifier en phase de poules dans les compétitions africaines, jouer une finale africaine dans les années 2030.





Les dirigeants du Casa visent aussi une Coupe du Sénégal en petite catégorie. Et pour le football féminin, être sur le podium ou gagner une finale.

Seydou Sané et Cie veulent, en outre, investir dans les autres disciplines. Pour le président du Casa, il leur faut soutenir davantage en renforçant les moyens matériel humain et financier de l’athlétisme en tant discipline sportive qui donne beaucoup de satisfaction. Il faut aussi s’ouvrir à d’autres disciplines telles que le Beach Soccer, renforcer la formation à tous les niveaux.

Au-delà des défis sportifs, les dirigeants du Casa pensent à optimiser le fonctionnement de l'administration du club. Ainsi, pour Seydou Sané, il faut terminer la construction de "la Maison du Casa", renforcer l’équipe administrative en nommant un manager général, un chargé de la gestion du patrimoine et du développement des projets, un chargé du partenariat et des relations extérieures.





L'équipe dirigeante envisage aussi une optimisation de la gestion et de la rentabilité financière. Au plan de la mobilisation sociale, les dirigeants du Casa comptent installer les comités Allez Casa dans tous les départements du Sénégal et au niveau de la diaspora, renseigne le président Seydou Sané.