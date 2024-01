CdM 2030 : les règles imposées par la FIFA au Maroc, à l’Espagne et au Portugal

La FIFA a préparé un document dans lequel elle résume les exigences fondamentales que doivent remplir les fédérations de football d’Espagne, du Portugal et du Maroc pour accueillir la phase finale de la Coupe du Monde 2030. Ce document détaille les aspects clés concernant les infrastructures nécessaires au tournoi (sites, sous-sites, sites officiels…), le cadre juridique qui doit être mis en place et les objectifs environnementaux et sociaux que doivent proposer les fédérations organisatrices. Le document préparé par la FIFA souligne que «dans le cas où une candidature ne peut démontrer le respect de l’une de ces exigences, la FIFA sera habilitée et se réserve le droit de déterminer que ladite candidature n’est pas apte à être présentée». Ce résumé fourni par la FIFA ne représente qu’une description générale des exigences organisationnelles fondamentales, il ne détaille pas toutes les exigences de manière exhaustive. Cette première version établit le niveau minimum d’obligations organisationnelles. Plusieurs autres facteurs liés aux tribunes VIP, aux parkings, aux services d’affiliation commerciales sont aussi notifiées.