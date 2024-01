[En route pour la Can] Ces sélections qui ont réussi le doublé : Quand les Pharaons d’Égypte dominaient l’Afrique

Être champion d’Afrique n’est pas une chose aisée, mais conserver son titre est encore plus difficile. Faire le back to back n’est pas facile en Coupe d’Afrique des nations (Can) actuellement, avec le nivellement des sélections. Peu de formations sont parvenues à réaliser cette performance. Il s’agit de l’Égypte, du Ghana et du Cameroun.





Sept fois championne d’Afrique, l’Égypte a pendant longtemps dominé le football continental. La formation la plus titrée d'Afrique a remporté pour la première fois la Can en 1957, avant de rééditer cette performance en 1959. Les Pharaons devenaient ainsi la première nation à réussir le back to back dans ces joutes continentales.





L’Égypte, un doublé et un triplé historique





Après des années couronnées de succès par intermittence avec des sacres en 1986 et en 1998, l’Égypte revient en force en 2006 avec la génération des Mohammed Aboutreika, Ahmed Hassan, entre autres. Ils avaient marqué leurs empreintes sur la scène continentale en raflant trois fois d'affilée le sceptre continental (2006, 2008 et 2010).





L’Égypte n’est pas la seule nation à réussir le doublé en Can. Les Lions indomptables du Cameroun ont aussi réussi cette prouesse. Samuel Eto’o et ses partenaires ont toujours été des adversaires redoutables qui balayaient tout sur leur passage. Avec cinq titres de champion, dont un doublé acquis en 2000 et en 2002, le Cameroun est la deuxième nation la plus étoilée du continent.





Les Black Stars du Ghana ont aussi réalisé le back to back en 1965 et en 1965. Réputés pour leur beau jeu et leur technique, les Ghanéens ont pendant longtemps séduit les amateurs du ballon rond en Afrique. Leur talent leur avait même valu le surnom de "Brésiliens d’Afrique".