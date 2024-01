[Carnet de CAN] Ces stars qui n’ont jamais gagné : Kalusha Bwalya, génie miraculé mais contrarié

Pour la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Seneweb revisite l'histoire du football africain à travers les grands talents qui ont brillé en Afrique et en Europe, mais qui n'ont jamais eu la chance de remporter la CAN malgré un talent exceptionnel.









Ballon d’Or africain en 1988, Kalusha Bwalya a marqué l’histoire du football africain et celle de son pays, la Zambie. Véritable génie du ballon, l’attaquant passé par le Club Brugge et le PSV Eindhoven, était un grand joueur doublé d’un homme très apprécié dans son pays, où il est une icône. Pourtant, en dépit de son immense talent, Kalusha, qui a participé à six Coupes d'Afrique des Nations (CAN), n’a jamais remporté le trophée.





La Zambie a vécu des moments très difficiles dans le football africain. Ce petit pays d’Afrique australe a perdu deux finales de la CAN (1974 et 1994). Pire encore, le 27 avril 1993, la génération dorée du football zambien, qui devait affronter le Sénégal, disparaissait dans une terrible catastrophe aérienne. Un seul joueur a échappé à cette tragédie : Kalusha Bwalya.





Comme un signe du destin, Kalusha, très touché par la perte de ses coéquipiers, a accepté de participer à la reconstruction d'une nouvelle équipe pour disputer la CAN 1994. Une compétition que les Chipolopolo ont marquée par leur talent et leur détermination. La Zambie réalise un magnifique parcours. Malheureusement, ils tombent en finale contre une redoutable équipe du Nigeria qui s'impose par 2-1. Malgré cet échec, Kalusha, qui avait précédemment participé aux CAN de 1986 et 1992 sans succès, conduira encore la Zambie à la CAN 1996 en Afrique du Sud.









En terre sud-africaine, la Zambie passe facilement le premier tour, Kalusha Bwalya étant l'auteur d'un doublé contre le Burkina Faso (5-1) et d'un triplé face au Sierra Leone (4-0). En quart de finale, la Zambie l'emporte devant l'Égypte (3-1). Mais en demi-finale, Kalusha et ses coéquipiers sont éliminés par la Tunisie (2-4). La Zambie remporte la 3ème place en battant le Ghana grâce à un but de Joël Bwalya, le petit frère de Kalusha. En 1998 au Burkina Faso, Kalusha Bwalya et la Zambie sont éliminés au premier tour malgré un but du Ballon d'Or 1988 lors de la victoire contre le Mozambique (3-1).