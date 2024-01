[Carnet de CAN] Ces superstars qui n’ont jamais gagné: Didier Drogba, le syndrome des penaltys

Pour la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Seneweb revisite l'histoire du football africain à travers les grands talents qui ont brillé en Afrique et en Europe, mais qui n'ont jamais eu la chance de remporter la CAN malgré un talent exceptionnel.







Didier Drogba, capitaine emblématique de la Côte d'Ivoire, est l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire. Cependant, comme le titre de son autobiographie l'indique, "C'était pas gagné d'avance", il a dû lutter ardemment pour atteindre les sommets du football mondial. En tant que jeune attaquant, Drogba a tenté à plusieurs reprises d'intégrer des centres de formation tels que Rennes et Guingamp, mais ces tentatives se sont malheureusement révélées infructueuses.





Finalement, Le Mans lui offre une opportunité. Après quatre années dans le club manceau, Drogba rejoint Guingamp, où il réalise une saison 2002-2003 exceptionnelle, lui permettant de signer à l'Olympique de Marseille.





En une saison avec le club phocéen, Didier Drogba se révèle comme l'un des plus grands attaquants européens. Cependant, c'est avec Chelsea de Roman Abramovich que l'attaquant ivoirien atteint les sommets du football mondial. Au total, Didier Drogba remporte 4 championnats de Premier League (2005, 2006, 2010 et 2015, 4 Coupes d'Angleterre (2007, 2009, 2010 et 2015), 3 Coupes de la Ligue anglaise (2005, 2007 et 2015), ainsi que le Community Shield (2005 et 2009). Lors de la saison 2012, Drogba clôture sa belle aventure avec Chelsea en remportant la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Par la suite, le natif d'Abidjan remporte d'autres trophées en Turquie et au Canada, enrichissant son palmarès du plus précieux des graals d'Europe.





Cependant, un titre manque dans son armoire à trophées : la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Malgré ses 65 buts en 106 sélections avec les Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba n'a jamais réussi à remporter la CAN. Ballon d'Or africain en 2006, il a participé à cinq éditions de la CAN. Lors de sa première participation à cette grande compétition africaine, il atteint la finale. Cependant, la génération dorée des Éléphants, comprenant Didier Zokora, Aruna Dindane et Kolo Touré, a été battue en finale par les hôtes égyptiens sur un score de 0-0 (4 tab 2). Comme un signe du destin, Drogba avait même manqué le premier tir au but des Ivoiriens.









Deux ans plus tard, malgré un parcours remarquable et les trois buts de Drogba, la Côte d'Ivoire et sa star s'arrêtent en demi-finale, battues encore par l'Égypte (1-4). En 2010, rebelote, Drogba et ses partenaires sont éliminés en quart de finale par l'Algérie (2-3). Lors de l'édition suivante en 2012, Didier Drogba atteint à nouveau la finale. Bien que largement favoris sur le papier avec leurs nombreuses stars, les Ivoiriens butent sur la Zambie. Drogba, très attendu pour cette finale, rate un penalty dans le match avant de voir son équipe s'incliner aux tirs au but (8-7).









Le 8 août 2014, l'ancien joueur de Marseille annonce sa retraite internationale à l'âge de trente-six ans. Il aura joué 106 matchs et marqué 66 buts avec les Éléphants. Ironie du sort, six mois après sa retraite internationale, la Côte d'Ivoire remporte sa deuxième CAN en battant le Ghana en finale aux tirs au but (8-7) après un match nul 0-0. Ainsi, même s'il a marqué l'histoire du football mondial, Didier Drogba n'a jamais réalisé son rêve de remporter le trophée continental.