[Carnet de CAN] Ces superstars qui n’ont jamais gagné: El Hadji Ousseynou Diouf, un talent sans étoile

Pour la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Seneweb revisite l'histoire du football africain à travers les grands talents qui ont brillé en Afrique et en Europe, mais qui n'ont jamais eu la chance de remporter la CAN malgré un talent exceptionnel.



Considéré par beaucoup comme le meilleur footballeur sénégalais de l’histoire, El Hadji Diouf a laissé une empreinte indélébile dans le football africain. Sacré meilleur joueur africain à deux reprises, l’ancien joueur de la Linguère a disputé quatre Coupes d'Afrique des Nations (CAN) sans toutefois réussir à remporter le graal continental.

Formé à la Linguère de Saint-Louis, El Hadji Ousseynou Diouf, qui a joué aux navétanes (Championnat populaire) dans la ville tricentenaire, est parti très jeune en France. C’est le Racing Club de Lens qui l'accueille. Cependant, dans le nord de la France, l'expérience tourne court. Loin de se décourager, Diouf intègre le centre de formation de Sochaux. Après 15 matchs disputés avec les Lionceaux, le Saint-Louisien débarque au Stade Rennais. Après une année en Bretagne, El Hadji Diouf est prêté au Racing Club de Lens, club qui l'avait recalé à son arrivée en France. Comme pour prendre sa revanche sur le destin, le Sénégalais réalise ses meilleures performances en France chez les Sang et Or.

En effet, lors de la saison 2001-2002, El Hadji Diouf marque 10 buts en 26 matchs et participe de façon considérable aux bons résultats de Lens, qui termine deuxième à deux points du champion Lyon. Ses bonnes performances dans le championnat français convainquent les dirigeants de Liverpool, qui déboursent 18 millions d'euros pour le recruter. Avec les Reds, Diouf brille en marquant deux buts pour son premier match, mais la suite est moins bonne. En effet, en conflit avec l'icône du club Steven Gerrard, l'international sénégalais ne réussit pas à s’imposer dans ce club mythique.

Leader de la génération 2002

Ballon d’Or africain en 2001 et 2002, El Hadji Ousseynou Diouf a incontestablement marqué l'histoire du football sénégalais avec la génération de 2002. Principal artisan de la qualification des Lions à la Coupe du Monde 2002 en marquant 9 buts, il a aussi brillé lors de sa première CAN au Mali, aux côtés de Khalilou Fadiga, Salif Diao et Henry Camara. Toutefois, le Sénégal, en dépit d’un beau parcours, est battu en finale par le Cameroun aux tirs au but (0-0, 4-2), Diouf ratant même son penalty.

En 2004, El Hadji Diouf et les Lions de la Teranga débarquent en Tunisie avec le statut de favori. Mais en quart de finale, le Sénégal est éliminé par la Tunisie, le pays hôte et futur vainqueur du trophée.

En 2006, le Sénégal tombe encore sur le pays organisateur, l'Égypte. Face au pays hôte, Diouf et ses coéquipiers sont éliminés en demi-finale et terminent la compétition à la 4ème place.

En 2008 au Ghana, El Hadji Ousseynou Diouf connaît une grande désillusion. Alors qu'ils sont attendus comme les favoris de la compétition, Diouf et ses coéquipiers sont éliminés au premier tour en terminant troisièmes de leur poule derrière la Tunisie et l’Angola. Cette CAN complètement ratée au Ghana sera la dernière du double Ballon d'Or qui mettra un terme à sa carrière internationale en 2009.

Joueur très technique au caractère bien trempé, El Hadji Ousseynou Diouf a disputé au total quatre CAN (2002, 2004, 2006 et 2008) sans toutefois parvenir à hisser le Sénégal au sommet du football africain malgré un talent immense.