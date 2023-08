Champion, relégation, buteur… : tout sur les résultats de la Ligue 1

Les rideaux sont tombés sur la saison 2022-2023 de Ligue 1. Génération Foot est champion bien avant la fin de l’exercice. Le Casa Sports et GFC, dans l’ordre, complètent le podium. L’AS Douanes et le Cneps Excellence descendent en Ligue 2. Abdoulaye Gassama du Casa Sports est le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 12 réalisations. Génération Foot représentera donc le Sénégal en Ligue des champion la saison prochaine et le Casa Sports jouera la Coupe CAF. Ce point est signé I Radio.