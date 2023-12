Championnat d'Écosse : Abdallah Sima inarrêtable avec les Rangers

Il est indéniablement le Sénégalais le plus décisif actuellement dans les championnats européens. Abdallah Sima s'est montré encore irrésistible avec les Rangers en marquant son 9? but de la saison lors de la 17? journée. Lors de la victoire des Rangers de Glasgow sur Dundee (3-1) ce samedi, le jeune attaquant sénégalais a inscrit le 3? but du match ( 34).