CHAN. Le Sénégal corrige RD Congo (3-0) et termine à la première place.

Le Sénégal se qualifié pour les quarts de finale du Chan en battant la RD Congo(3-0). Surpris samedi dernier par l'Ouganda(0-1,les protégés de Pape Thiaw ont fait preuve de maîtrise devant une équipe congolaise rapidement réduite à 10 suite à l'expulsion de Kévin Zayu(33). C'est le défenseur central Ousmane Diouf qui a montré le chemin du succès en ouvrant le score à la 23eme. En seconde période, les Lions locaux qui ont perdu Lamine Camara sur blessure, ont raté une myriade d'occasions. Toutefois, Papa Amadou Diallo réussira à marquer un 2ème but sur une passe lumineuse d"Elimane Cissé(74). Six minutes plus tard, Malick Mbaye ajoute un 3ème but avec la complicité du gardien congolais qui a devi? le ballon dans sa propre cage. Avec cette nette victoire, le Sénégal termine à la première place devant la Côte d'Ivoire qui a battu l'Ouganda (3-1).