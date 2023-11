[Profil] Chef de file de l’écurie Walo: Lac de Guiers 2, un champion mal aimé





Il est le seul lutteur avec Balla Gaye 2 à avoir pris le dessus sur l'ex-Roi des Arènes Yékini qui avait fini par imposer son diktat pendant près de 17 ans. Il fait aussi partie aujourd’hui des ténors de la lutte avec frappe. Lac de Guiers 2, 39 ans, chef de file de l’écurie Walo, est aujourd’hui un des principaux prétendants au titre de Roi des Arènes. Face à Siteu, ce dimanche à l'Arène nationale, il a l'occasion de faire taire les sceptiques à ses qualités de techniciens.





Auteur d’un brillant parcours couronné de 14 victoires contre deux défaites pour autant de matches nuls et un combat sans verdict, Lac 2 a connu une ascension fulgurante au début de sa carrière. Malgré cette gloire, qui l’a porté au sommet de la hiérarchie de la lutte avec frappe, la cote de popularité du lutteur de l’écurie Walo a dégringolé ces dernières années. Ses deux matchs nuls concédés contre Eumeu Sène et Modou Lô ont remis en cause sa réputation de champion. Beaucoup d’amateurs lui reprochent son attitude défensive et il fait l’objet de nombreuses critiques.





Révélé par le Claf





Pourtant, au début de sa carrière lors de la saison 2004-2005, ses talents font la joie des amateurs de lutte avec frappe. Lac de Guiers 2 bat tour à tour Mansour Diop, Khadim Diallo, Batika, Babacar Diallo avant de confirmer lors du Championnat de lutte avec frappe (Claf) lors de la saison 2006-2007 de Gaston en surprenant Ness, Yékini Jr, Tapha Tine, Issa Pouye et Zoss. En 2009 c’est au tour de Tapha Guèye de subir la foudre du puncheur du Walo.





Ce succès lui ouvre la porte des Vip. Mais la disparition de son homme de confiance et préparateur mystique, Mama Bâ a, semble-t-il, affecté sa carrière. Après un combat sans verdict face Balla Bèye 2 et deux matchs nuls successifs contre Eumeu Sène et Modou Lô, Lac de Guiers 2 est battu pour la première fois de sa carrière par Eumeu Sène en 2012, lors de sa deuxième confrontation avec le Pikinois.





S’il parvient à renouer avec le succès trois ans plus tard face Papa Sow puis Yékini en 2016, il connaît un nouveau coup d’arrêt en 2018 face à Modou Lô. Mais Lac n'avait pas dit son dernier, car il enchaîne deux importantes victoires contre Boy Niang 2 en 2019 et Eumeu Sène en 2021.





Face à Siteu le chef de file de l’écurie Walo va tenter d'ouvrir une porte qui lui permettra de prétendre au titre de Roi des Arènes.





Palmarès de Lac 2 (Walo)



18 combats, 13 victoires, 1 sans verdict, 2 nuls, 2 défaites



13 victoires



Mansour Diop 2 (Diacksao)

Khadim Diallo (Pulagou)

Batika (Fass)

Babacar Diallo (Fass)

Ness (Thiaroye-sur- Mer)

Yékini Jr (Ndakaru)

Tapha Tine (Baol Mbollo)

Issa Pouye de Thiaroye (Thiaroye-sur- Mer)

Zoss (Door Dooraat)

Tapha Guèye (Fass)

Papa Sow (Fass)

Yékini (Ndakaaru)



1 sans verdict



Lac 2 / Balla Bèye 2 (Haal Pulaar)



02 matchs nuls





Eumeu Sène (Tay Shinger)

Modou Lô (Rock Énergie)



02 défaites



Eumeu Sène

Modou Lô