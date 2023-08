Cheikh Guèye, coach Teungueth: «Pourquoi mon équipe n’a pas marqué de but ce soir »

Malgré sa victoire devant le Stade de Mbour en finale de la coupe de la Ligue à la série de tirs au but, Teungueth Fc n’a pas pu trouver le chemin des filets durant les 120 mn de jeu. Un échec que le coach Cheikh Guèye a tenté de justifier en conférence de presse.



‘’On avait en face une bonne équipe. La nôtre n’a pas marqué parce qu’en face, il y avait un bon gardien de but’’, analyse-y-il.



‘’Je faisais aussi face à une équipe, un entraîneur avec qui j’ai travaillé pendant deux ans. Donc, ils me comprennent un peu pour élaborer un plan pour me contrecarrer. C’est pourquoi, nous avons misé sur des joueurs expérimentés pour les surprendre. On a failli réussir notre stratégie en seconde période mais l’adversaire était présent’’, a fait savoir Cheikh Guèye.