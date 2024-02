Cheikh Tidiane Cissé, coach Casa Sports : "On va sortir de cette situation, mais…"

Auteur d'un double championnat-Coupe du Sénégal lors de la saison 2021-2022, le Casa Sports connaît des moments délicats depuis le début de la présente saison 2023-2024. Suite à sa défaite dimanche à Saint-Louis face à la Linguère (1-0), le club de Ziguinchor est 10e avec 14 pts et n'a que deux points d'avance sur le premier relégable, le Stade de Mbour (13e, 13 pts). Cependant, pour l'entraîneur Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, rien n'est encore perdu, le Casa peut encore se redresser.





Il y a deux ans, sous la direction d'Ansou Diadhiou, le Casa Sports dominait le football sénégalais en remportant le championnat et la Coupe du Sénégal.





Cependant, cette année, dès le début de la saison, le club du président Seydou Sané a rencontré de nombreux problèmes pour s'imposer en championnat. Une situation particulièrement difficile a conduit les dirigeants à se séparer de leur entraîneur à succès, Ansou Diadhiou.





Depuis lors, le Casa Sports, sous la direction de Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, a enregistré trois victoires avant de subir deux défaites, l'une face à l'US Ouakam (3-1) lors de la 13e journée et contre la Linguère ( 1-0) dimanche dernier.





Malgré ces difficultés, le nouvel entraîneur reste optimiste. "À mon arrivée, j'ai tenté de redresser une équipe qui se trouvait dans le bas du classement. En travaillant et en remontant le moral de l'équipe, nous avons enchaîné trois victoires, permettant au club de se hisser à la 8e place. Malheureusement, avec ces deux défaites, nous sommes redescendus à la 10e place. Aujourd'hui, il y a des choses à améliorer et avec l'arrivée de renforts, je suis convaincu que nous pouvons sortir de ces problèmes. La situation va changer. J'y crois et tout le monde ici y croit. Maintenant, il faut traduire ces paroles en actes et essayer de progresser. Lors de notre match contre la Linguère dimanche, je n'avais rien à reprocher à mes joueurs, qui ont respecté les consignes. Malheureusement, nous avons encaissé un but sur une erreur", a expliqué Cheikh Ahmed Tidiane Cissé. Concernant la suite du championnat, l'entraîneur du club fanion de Ziguinchor reste confiant.





"À mon arrivée, j'ai tenté de mettre en place un projet de jeu, car il est essentiel que mon équipe joue bien. Nous avons redonné confiance aux joueurs, car le talent est là, mais il y a des imperfections à corriger pour avancer. Il y a de bonnes équipes et des joueurs aguerris dans le championnat professionnel du Sénégal. Donc, nous devons continuer à travailler pour permettre au Casa Sports de retrouver sa vraie place en championnat », a soutenu le technicien.