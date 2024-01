Cheikhou Kouyaté: ‚‘‘On a joué trois finales, il nous reste quatre‘‘

Le Sénégal a réussi à remporter ses matchs de poule qui étaient considérés comme des finales. Les Lions gardent cette dynamique jusqu’à la fin de la compétition selon Cheikhou Kouyaté, milieu de terrain et un des cadres de l’équipe.





‘‘C’est important de gagner un derby. On savait que ça n’allait pas être facile. Il y a eu de la tension mais on a gagné. On voulait réaliser le carton plein et c’est chose faite. Je peux dire que la mission est accomplie pour le premier tour‘‘, se réjouit-il en zone mixte.