Chelsea - Manchester City: la finale de la Ligue des champions déplacée à Porto

L’UEFA a officialisé ce jeudi 13 mai la tenue à Porto de la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City le 29 mai, à la place d’Istanbul, écartée en raison de la situation sanitaire.Dans un communiqué, l’instance européenne a indiqué que 6000 billets seraient mis à disposition de chaque club pour les vendre à ses supporters, précisant que le nombre total de spectateurs autorisés au stade du Dragon (50.000 places) serait communiqué plus tard.“Les supporters ont eu à souffrir pendant plus de douze mois sans la possibilité de voir leurs équipes au stade. Les priver de l’opportunité de vivre la finale sur place n’était pas une option, et je suis heureux de constater qu’un compromis a été trouvé”, a réagi le président de l’UEFA Aleksander Ceferin.La prestigieuse affiche devait initialement se jouer au stade Atatürk à Istanbul, mais les restrictions de voyage entre la Turquie et le Royaume-Uni ont contraint les organisations à revoir leur plan. “J’espère être à Istanbul pour une finale de la Ligue des champions et plein d’autres événements dans un futur proche”, a indiqué le dirigeant slovène.Pour la deuxième année consécutive, le Portugal récupère donc la finale de la C1, après le “Final 8” de Lisbonne en août dernier qui a vu le sacre du Bayern Munich.Dans un premier temps, le Royaume-Uni avait été pressenti comme solution de repli, d’autant que le pays va rouvrir partiellement ses stades aux spectateurs pour les deux dernières journées de Premier League. “Nous sommes prêts à accueillir la finale”, avait déclaré le 7 mai le ministre des Transports Grant Shapps.Si la solution semblait de bon sens pour un public essentiellement britannique, encore fallait-il que Londres permette aux médias, officiels et invités d’entrer sur son territoire sans quarantaine. Faute d’accord, c’est donc le Portugal qui a été choisi, un pays qui figure sur la “liste verte” de Londres qui permet à ses ressortissants d’y aller sans avoir à respecter d’isolement à leur retour, à partir du 17 mai.Au Portugal, les matches de la dernière journée de Championnat de football, prévus le 19 mai, pourront accueillir un nombre limité de spectateurs afin de tester le retour du public dans les stades, a annoncé mercredi la Ligue.