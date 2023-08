Ciarra Dillard, meneuse: La constance de la meilleure performeuse des Lionnes!

Elle a démontré une fois de plus ses qualités de jeu lors de la victoire des Lionnes face au Cameroun sur la marque de 80-77. La meneuse des Lionnes, Ciarra Dillard a été l’une des artisanes de la qualification du Sénégal en demi-finale de l’afrobasket féminin. Elle a réussi à marquer 29 points, délivrer six passes décisives et pris trois rebonds. Elle a aussi intercepté trois ballons et a fait un contre.





Une performance qui lui a valu la distinction de Mvp de la rencontre. Et ce n’est pas la première fois que l’Américaine naturalisée porte les Lionnes dans cette compétition. Lors de leur première sortie contre l'Ouganda, elle était la deuxième meilleure marqueuse de la rencontre avec 21 points derrière Aya Traoré (29 points). Ciarra avait réédité cette performance contre le Mali en mettant 20 points, même si cela n’avait permis à ses partenaires de décrocher la victoire.









C’est seulement lors du succès des Lionnes, hier, contre l’Egypte qu’elle n’avait pas réussi à atteindre la barre des 10 points.