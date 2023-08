Cierra Dillard tacle sévèrement Moustapha Gaye

Les relations entre Moustapha Gaye et ses joueuses n’étaient pas, semble-t-il, au beau fixe, lors de l’afrobasket 2023. En témoigne la sortie virulente de l’Américaine naturalisée sur Instagram quelques heures après la défaite des Lionnes en finale devant le Nigeria.



Selon la meneuse du Sénégal, le technicien sénégalais a abandonné son équipe à la mi-temps. ‘’La différence entre les équipes dans un championnat, c’est l’entraîneur. C’est la première fois que je vois un entraîneur abandonner et lâcher son équipe à la mi-temps d’un match’’, lance-t-elle.



Connu pour son tempérament, Moustapha Gaye fait souvent des harangues à ses joueurs. C’est ce qui arrivait d’ailleurs entre lui et Fatou Pouye lors de la victoire des Lionnes devant le Cameroun.



Avant cet épisode, le coach avait eu une brouille avec Cierra Dillard, lors d'une séance d’entraînement la veille de la première sortie des Lionnes contre le Mali. Il avait mis à l’écart durant presque tout le galop la meneuse. Ce qui a expliqué sans doute la décision de Moustapha Gaye de laisser Cierra sur le banc au début de la rencontre perdue par les Lionnes sur la marque de 72-49.