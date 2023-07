Cierra Janay Diallard : cinq choses à savoir sur l’Américaine des Lionnes du basket

La native de New York a choisi de porter le maillot du Sénégal. Elle fait partie des 12 joueuses retenues par le sélectionneur national, Tapha Gaye, pour défendre le vert-jaune-rouge à l’Afrobasket (Kigali, Rwanda, 28 juillet-5 août). Stades a brossé son profil. Extrait.



1. La rencontre avec Tapha Gaye



Le premier contact entre Cierra Janay Diallard et le sélectionneur des Lionnes a eu lieu à Maputo, au Mozambique, en décembre dernier, à la Coupe d’Afrique des clubs Dames. Tapha Gaye y était en tant que directeur technique de l’AS Ville de Dakar, représente du Sénégal. La meneuse sénégalo-américaine défendait les couleurs du Sporting Club d’Égypte, futur vainqueur de la compétition.



2. Tireuse d’élite



Cierra Janay Diallard va assurer, au côté de Fatou Dieng, la mène pour les Lionnes à l’Afrobasket. Elle a été préférée à Lena Timera. Ses principaux atouts ? Son adresse et sa polyvalence. En effet, la New Yorkaise est capable d’évoluer aux postes 1 (meneuse) et 2 (arrière), et redoutable aux tirs à trois points. Ces qualités avaient frappé le sélectionneur des Lionnes à Maputo.



3. Recalée aux portes de la WNBA



Malgré son talent et son énergie, Janay n’a pas eu la chance d’évoluer en WNBA, le pendant féminin de la NBA. Elle a été recalée en 2019. La meneuse de 27 ans s’est arrêtée au niveau universitaire aux États-Unis : après le Gates Chili High School (Rochester, New York), elle a joué pendant deux saisons pour l’université du Massachusetts avant de poser ses valises à l’université de Buffalo.



4. Esprit d’équipe



Le sélectionneur national fonde beaucoup d’espoir sur la native de New York. Mais cette dernière n’entend pas se la jouer solo. Elle mise sur le collectif. «Je suis consciente que je ne peux pas toute seule faire gagner l’équipe, a-t-il acquiescé dans Stades. Mais je ferai de mon mieux pour aider mes coéquipiers à atteindre ensemble l’objectif à Kigali, qui est de remporter le titre.»



5. «Fière de l’accueil»



Cierra Janay Diallard est la grande curiosité de la sélection des Lionnes en route pour l’Afrobasket féminin 2023. Les Sénégalais ont les yeux braqués sur elle. «J’ai vu les commentaires sur les réseaux et je suis contente et fière de l’accueil du peuple sénégalais», a-t-elle souligné, toujours dans Stades.