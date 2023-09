Classement FIFA : le Sénégal perd deux places

Le Sénégal chute de deux rangs dans le dernier classement mondial de la FIFA, passant de la 18e à la 20e place, mais garde sa deuxième position africaine, a appris l’APS de l’instance dirigeante du football mondial, jeudi.





L’équipe nationale a perdu sa 18e place à cause de son match nul contre le Rwanda lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février), une compétition à laquelle il s’est qualifié, et sa défaite, 1-0, contre l’Algérie, en match amical international, le 12 septembre dernier.





Le Maroc, première équipe africaine, gagne une place, quittant la 14ème rang pour la 13e. Le classement africain de ce mois de septembre reste le même que celui du mois de juillet pour les dix premiers pays.

La Tunisie garde la troisième place africaine, mais a avancé de deux rangs au niveau mondial. Les Aigles de Carthage ont quitté la 31e pour la 29e place.