Combat contre Ama Baldé : ce que risque Gris Bordeaux s’il boude le 1er octobre

Si le CNG maintient la date du 1er octobre pour son combat contre Ama Baldé et qu’il refuse de lutter à cette date-là, Gris Bordeaux risque gros. D’après Sunu Lamb, le Fassois s’exposera à une suspension «de 6 mois à 2 ans» ou à une sanction financière dont le quotidien spécialisé n’a pas déterminé le montant.



Initialement prévu le 9 juillet dernier, le choc Ama-Gris a été reporté à la suite de la blessure du «3e Tigre». Après que ce dernier a déposé son certificat de guérison, le CNG a reprogrammé le rendez-vous au 1er octobre, première journée de la saison 2023-2024.



L’instance dirigeante de la lutte a notifié sa décision au promoteur, Ibrahima Diop, ainsi qu’aux managers des deux lutteurs. Si du côté de Pikine, on clame que Ama Baldé est prêt pour cette date. Du côté de Fass, on freine des quatre fers.



En effet, mardi dernier, le secrétaire général de cette écurie a adressé une correspondance dans laquelle elle demande que le combat soit fixé entre décembre et janvier, histoire de permettre à Gris Bordeaux de bien se préparer.



Cette requête n’est pas du goût du promoteur, qui entend tenir son événement le 1er octobre.



Sunu Lamb informe que le CNG tranchera la question ce lundi, au cours de sa réunion hebdomadaire prévue ce lundi.