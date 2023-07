Combat contre Ama Baldé : Gris boude le 1er octobre et veut lutter entre…

Le combat Gris Bordeaux-Ama Baldé se tiendra-t-il le 1er octobre, comme programmé par le promoteur, Ibrahima Diop, et validé par le CNG ? Rien n’est moins sûr car, le Fassois estime le délai, d’ici à cette date, court pour être dans les dispositions d’affronter le Pikinois.



Il a fait savoir sa position, via le secrétaire général de son écurie, Bouba Thiaw. Ce dernier, renseigne Sunu Lamb, a déposé au CNG une correspondance en ce sens. L’instance devrait se prononcer lundi prochain, lors de sa réunion hebdomadaire.



Interrogé par le quotidien spécialisé, Gris Bordeaux a confié qu’il se prépare pour en découdre avec Ama Baldé entre début décembre et en janvier prochain. Quid de la date du 1er octobre ? «Je suis dans une grande écurie, botte en touche le troisième ‘Tigre’. Je suis dans ma préparation, mes dirigeants feront le reste.»