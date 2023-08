Combat contre Ama Baldé : le CNG tord le bras à Gris Bordeaux

C’est bouclé. «Après évaluation, le CNG a décidé de maintenir la date du 1er octobre pour le combat Gris Bordeaux-Ama Baldé. C’est officiel, définitivement», tranche le premier vice-président de l’instance, Meïssa Ndiaye, interrogé par Sunu Lamb.



Ce dernier faisait cette déclaration au sortir d’une rencontre, sous les auspices du CNG, entre le manager de Gris Bordeaux, Khalifa Dia, et le promoteur du combat, Ibrahima Diop, représenté par Fallou Ndiaye, souligne Sunu Lamb.



«Puisqu’ils n’ont pas trouvé un accord à l’amiable, le CNG devait trancher pour régler l’affaire. La même date est officiellement retenue pour l’organisation de ce combat la saison prochaine», martèle Meïssa Ndiaye.



Ama Baldé et Gris Bordeaux devaient s’affronter le 9 juillet dernier. Mais à la suite de la blessure du Fassois, le rendez-vous a été reporté sine die. Après le dépôt du certificat de guérison de ce dernier, le CNG a reprogrammé l’affiche pour le 1er octobre prochain, coïncidant avec la première journée de la saison 2023-2024.



Par l’intermédiaire du secrétaire général de l’écurie Fass, Gris avait indiqué qu’il ne serait pas prêt à cette échéance-là. Qu’il préférerait lutter entre décembre prochain et janvier 2024.



Cette requête qui avait agacé le promoteur, qui s’en était remis à la décision du CNG. Il vient d’obtenir gain de cause.