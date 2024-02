Combines dans les mbappats : ce que risque les lutteurs coupables

Le Directeur technique national (Dtn) de la lutte, Khalifa Sow, met en garde les auteurs de combines dans les «mbapatt» (gala de lutte sans frappe). Selon Record, ce point a été évoqué lors de la dernière réunion du Comité national de gestion (Cng) de la lutte, lundi dernier. «Je vous assure que le comité prendra des mesures fortes. Et, les lutteurs doivent faire gaffe», prévient le DTN dans les les colonnes du journal sportif du Groupe futurs médias (GFM).



Khalifa Sow de poursuivre : «Les lutteurs qui seront pris en flagrant délit verront leurs licences confisquées. Ainsi, ils ne lutteront pas. Que ceux qui font cette pratique la cessent le plus rapidement possible. Un promoteur ne peut pas investir ses millions dans un gala et voir des lutteurs saboter sa manifestation. C’est anormal. Le sport ne doit pas marcher comme ça. Le vainqueur doit mériter son gain. Il ne doit pas y avoir d’amitié dans un combat.»