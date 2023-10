Comment le Sénégal doit aborder la Can ? La réponse d'Amara Traoré

"Au Cameroun, quand on a gagné la Can, on est sorti difficilement de notre poule, et on est monté en puissance". Le constat est fait par l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal, Amara Traoré.





Dans un entretien accordé au journal Les Echos de ce samedi 21 octobre, l'entraîneur prévient : "Mais, pour la prochaine Can, le Sénégal ne peut pas se permettre de monter en puissance."





Selon lui, "il faut mettre la puissance, tout de suite" autrement dit "être prêt dès le début".





Le Sénégal est logé dans le groupe C, en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie, au terme du tirage au sort des groupes de la Coupe d’Afrique des nations de football 2023 en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février) effectué à Abidjan.





"Il faut savoir que ce tirage n'est pas du tout facile. On a deux derbys et un classico. C'est une poule où on va laisser beaucoup d'énergie", décortique Amara Traoré.