Community Shield : Arsenal remporte le trophée en battant Manchester City

Ce dimanche, Arsenal et Manchester City disputaient, à Wembley, la 101e édition du Community Shield. Dans cette traditionnelle rencontre opposant le vainqueur de la Premier League et le vainqueur de la Coupe d'Angleterre, il a fallu attendre les 13 dernières minutes pour voir le premier but. C'est le jeune joueur de Manchester City, Cole Jermaine Palmer (21 ans), entré en jeu à la place de Kovacic, qui a ouvert le score sur une passe décisive de Kevin De Bruyne (77e mn).





Dans les ultimes secondes du match, Arsenal a réussi à arracher l'égalisation grâce à Trossard (90+11). La décision s'est donc jouée aux tirs au but pour désigner le vainqueur du Community Shield. Lors de cet exercice, les Gunners ont été plus adroits, marquant 4 penalties contre 1 pour leurs adversaires.





Avec cette victoire, Arsenal commence de la meilleure des manières la saison en remportant un trophée.