Concurrence Messi-Ronaldo : Pour le Portugais, la rivalité a disparu

Pendant plus de 15 ans, la planète football a été le témoin d'une intense rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, chacun ayant remporté respectivement 7 Ballons d'Or et 5 Ballons d'Or. Cependant, au cours des deux dernières années, avec l'émergence de jeunes talents tels que Kylian Mbappé et Erling Haaland, la compétition entre l'Argentin et le Portugais s'est atténuée.





C'est du moins ce que Cristiano Ronaldo a laissé entendre lors d'une conférence de presse avant les deux rencontres du Portugal contre la Slovaquie le 8/09 et le Luxembourg le 11. Interrogé sur sa rivalité avec "La Pulga" , l'ancienne star du Real Madrid a déclaré que cette rivalité avait disparu.