Convoquée en équipe après un an sans jouer: Yacine Diop répond aux critiques

Elle est sans club depuis quelque temps et elle est restée plus d’un an sans compétition. Mais l’internationale sénégalaise de basket Yacine Diop est toujours sur le plan du sélectionneur Moustapha Gaye, qui l’a convoqué parmi les 19 joueuses présélectionnées pour l’Afrobasket 2023, prévue au Rwanda.





Un choix du coach des Lionnes qui a suscité beaucoup de polémiques depuis la publication de la liste des joueuses convoquées en perspective des joutes continentales.L’ailière de 27 ans, qui a rejoint les Lionnes, s’est prononcée ce jeudi en marge de leur séance d'entraînement sur sa situation.





‘’Je vois dans la presse et les réseaux des informations selon lesquelles je suis restée deux ans sans jouer, non ce n’est pas deux années mais une année seulement. J’ai fait une pause parce que je voulais régler des choses et je ne voulais pas attendre la fin de ma carrière pour le faire. Il me fallait une pause d’un an pour régler certaines choses. Je l’ai fait et je suis de retour. Cette pause m’a permis d’ailleurs de bien me reposer. Je suis revenue avec beaucoup de fraicheur’’, réplique-t-elle.





Malgré son manque de compétition Yacine se dit prêt pour gagner une place dans le douze qui défendra les couleurs du Sénégal au Rwanda.