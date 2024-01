Cote d'Ivoire vs Sénégal : Salomon Kalou prédit le résultat du match

Ce lundi, la Côte d'Ivoire et le Sénégal s'affrontent pour le choc des huitièmes de finale de la CAN. Pour ce match, Salomon Kalou est très confiant pour son pays, malgré le premier tour catastrophique réalisé par les Ivoiriens.





En effet, selon l'ancien international ivoirien, vainqueur de la CAN 2015, la Côte d'Ivoire va battre le Sénégal aux tirs au but. « Je pense que la Côte d’Ivoire va gagner aux tirs au but (...) J’aime bien mon frère Gana Guèye. J’aimerais bien le voir en finale mais malheureusement, je lui avait dit que lorsqu’il croisera la Côte d’Ivoire, il va perdre lors aux penaltys », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Afriquesport.