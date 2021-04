Coupe de la CAF : Le Jaraaf termine en tête du groupe C

Ensuite, il a fait match nul 1-1 à l’aller à Thiès avant d’enregistrer trois victoires successives respectivement contre le FC Salitas (2-0 et 1-0) avant de battre l’ESS 1-0.

L’équipe du Jaraaf a fait match nul 0-0 ce mercredi contre le Club sportif Sfaxien (CSS) lors de la 6-ème et dernière journée de la phase de poules, un partage des points lui permettant de terminer à la tête du groupe C.Avec ce nul, le Jaraaf compte 11 points, un de plus que le CSS 2-ème du groupe et qui accompagne le représentant sénégalais en quart de finale de la Coupe de la CAF.Dans cette poule C, le Jaraaf a perdu à une seule reprise contre l’Etoile Sportive du Sahel (0-2) lors de son entrée en matière dans cette phase de poules.Les deux nuls ont été enregistrés contre la même équipe du CSS (1-1 et 0-0).SD