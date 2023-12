Coupe des Champions d'Arabie saoudite : Sadio Mané domine Habib Diallo et met fin à une série de 6 matchs sans marquer

Al Nassr de Sadio Mané affrontait Al Shabab d'Habib Diallo ce lundi, en quarts de finale de la Coupe des champions d'Arabie saoudite. C'est Sadio Mané qui a remporté le duel entre attaquants des Lions. Le n°10 de l'équipe nationale du Sénégal, qui n'avait plus marqué avec son club depuis six matchs, a inscrit le deuxième but de son équipe qui s'est largement imposée (5-2).





Auteur de deux passes décisives en championnat la semaine dernière, Sadio Mané retrouve la joie du buteur en participant à ce festival offensif de son équipe. Son partenaire en équipe nationale et adversaire du jour, Habib Diallo, entré à la 64e mn, n'a rien pu faire pour éviter la défaite de son équipe.