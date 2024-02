Coupe du Monde 2026 : Les villes qui accueilleront le match d'ouverture et la finale sont désormais connues.

Coupe du Monde 2026

On connait désormais les villes qui auront l'honneur d'accueillir le match d'ouverture et la finale de la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera dans trois pays : le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce dimanche, la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a annoncé les lieux où se dérouleront ces événements majeurs.







Pour cette 23ème édition de la Coupe du Monde, qui rassemblera 48 équipes, le match inaugural se tiendra à Mexico, plus précisément au stade Aztèque. En ce qui concerne la finale, elle se jouera dans la ville de New York, au MetLife Stadium. La FIFA a également révélé que les demi-finales auront lieu à Dallas et Atlanta.





Rappelons que le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026 est prévu pour le 11 juin 2026, et la finale se déroulera le 19 juillet 2026.