COUPE DU MONDE DE BASKET: FIASCO TOTAL POUR LES BLEUS, BATTUS PAR LA LETTONIE ET DÉJÀ ÉLIMINÉS DU MONDIAL

Grosse désillusion pour l'équipe de France. Les Bleus, qui visaient l'or à Jakarta en Indonésie, se sont inclinés 88-86 contre la Lettonie dès le deuxième match des phases de poules de la Coupe du monde. Ils prennent la porte !







L'équipe de France de basket a vécu l'une des plus grosses désillusions de son histoire à un an des JO de Paris, éliminée du Mondial de basket dès le premier tour après sa défaite dimanche contre la Lettonie à Jakarta (88-86) alors qu'elle visait le titre.





12 points d'avance

Les Bleus, écrasés en ouverture par les Canadiens (95-65), ne peuvent plus rejoindre à l'une des deux premières places du groupe H le Canada et les Lettons (deux victoires chacun). Ils menaient pourtant de 12 points à l'entrée du dernier quart-temps (74-62) mais ont vu les Lettons passer devant pour la première fois du match à 37 secondes de la fin (87-86) avant que Sylvain Francisco ne manque, à trois points, le tir de la victoire à la sirène.





Le meneur était sur le terrain car la France, qui figure sur les trois podiums internationaux actuels (3e du Mondial-2019, finaliste des JO-2021 et de l'Euro-2022), était privée du titulaire du poste Nando De Colo. Le joueur de l'Asvel, l'un des cadres des Bleus au Mondial avec quasiment toutes leurs forces vives, a rejoint le vestiaire à cinq minutes de la fin après une deuxième faute technique, synonyme de disqualification.





"On n'a pas été ensemble"

Il a dû quitter ses partenaires pour un geste d'humeur alors qu'il bénéficiait d'une faute. "A chaud, c'est une grosse déception. On a craqué mentalement, on a craqué physiquement, on n'a pas été ensemble", a déclaré Nicolas Batum au micro de BeIN à la fin de la rencontre, visiblement très ému pour sa dernière Coupe du monde.