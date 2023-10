Coupe du Monde des malentendants: Macky Sall félicite les lions

Qualifiés pour les demi-finales de la coupe du monde des malentendants, les lions ont une nouvelle fois reçu in message de félicitations du chef de l’état, Macky Sall. « Félicitations chers Lions du Sénégal pour cette brillante victoire qui vous ouvre les portes des demi-finales de la Coupe du Monde de football des Malentendants. C’est historique ! La Nation est fière de vous et de votre encadrement. Nos vœux et prières vous accompagnent. En avant jusqu’au bout. Dem ba jeex ! », a écrit le président de la République sur X (ex Twitter).