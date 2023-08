Mondial féminin : Espagne et Suède qualifiées pour les demi-finales





L'Espagne et la Suède ont validé leur billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde féminine, qui se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande. Lors d'un affrontement entre deux nations européennes, l'Espagne est parvenue à venir à bout des Pays-Bas (2-1) après les prolongations. Mariona a ouvert le score pour l'Espagne à la 81e minute sur penalty. Cependant, dans les dernières secondes du match, les Pays-Bas ont réussi à égaliser grâce à Van Der Gragt (90+1). Lors des prolongations, Paralluelo a inscrit le but décisif qui envoie l'Espagne en demi-finale.





Dans l'autre quart de finale, le Japon, qui avait remporté le trophée en 2011, a été éliminé par la Suède (1-2). Menées 2-0 après les réalisations d'Ilestedt (32e) et d'Angeldahl (51e) sur penalty, les joueuses nipponnes, ayant également manqué un penalty, ont réduit l'écart à la 87e minute grâce à Hayashi. Les deux autres quarts de finale, Australie/France et Angleterre/Colombie, auront lieu samedi matin.