Coupe du monde rugby : Un joueur anglais accuse le Sud-Africain Bongi Mbonambi d’insulte raciste

C’est le quotidien britannique The Telegraph qui révèle les faits. Preuve audio à l’appui (ci-dessous). À la 23e minute de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’'Angleterre et l’Afrique du Sud, Tom Curry se rapproche de l’arbitre néo-zélandais Ben O’Keeffe et lui demande : «Monsieur, Monsieur, si le talonneur adverse (Bongi Mbonambi) me traite de "white cunt " (salope/connard de blanc), qu’est-ce que je dois faire ?» Réponse de l’homme au sifflet : «Rien, s'il vous plaît. Je vais surveiller ça...»







À l’issue de cette demi-finale remportée sur le fil par les Boks (16-15), Mbonambi a refusé de serrer la main de Curry. Et le site spécialisé Rugby Pass explique que Tom Curry, après le match, avait reconnu que Bongi Mbonambi lui avait dit quelque chose, sans révéler la teneur de l’échange. «Il n'est pas nécessaire d'en parler», a avancé le flanker des Sale Sharks, finaliste de la dernière Coupe du monde au Japon (défaite contre... les Boks).





Interrogé ce dimanche en conférence de presse, l’entraîneur adjoint des Springboks, Deon Davids, a expliqué qu’il n’était pas au courant de ces faits. «Honnêtement, je n'en suis pas au courant», a-t-il déclaré. «Je ne suis au courant d'aucun commentaire, cela n'a jamais été évoqué, donc je ne suis tout simplement pas sûr de ce qu'était le commentaire ni de l'endroit où il a été dit, donc je ne sais pas.» Le règlement 9.12 de World Rugby est clair : «Un joueur ne doit insulter personne. La violence verbale comprend, sans toutefois s'y limiter, la violence fondée sur la religion, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle.»





La Fédération anglaise (RFU) a jusqu'à lundi pour signaler ou non ces faits et citer le talonneur sud-africain. Depuis le forfait sur blessure de Malcolm Marx, Bongi Mbonambi est le seul véritable talonneur de métier du squad sud-africain, puisque le poste est également couvert par les polyvalents troisièmes lignes/talonneurs, Deon Fourie et Marco van Staden.