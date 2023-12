Coupe du Monde U17 : Brunner, Ruberto, Diarra, Echeverri, ces pépites qui ont brillé en Indonésie

Les rideaux sont tombés sur la 19 ème édition de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. L’Allemagne a été sacrée championne du monde en battant la France aux tirs au but 4-3 après un temps règlementaire de 2-2. Comme lors des éditions précédentes, celle-ci a également révélé des jeunes talents qui ne vont certainement pas tarder à faire parler d’eux. Ces jeunes qui ont émerveillé la compétition commencent déjà à attiser les convoitises. Voici quelques-unes de ces futures stars.



Paris Brunner (Attaquant, Allemagne)



Sacré meilleur joueur de la compétition, Paris Brunner a porté l’Allemagne à bout de bras. Le jeune attaquant du Borussia Dortmund a été tout simplement été extraordinaire. Très habille techniquement et très efficace dans la surface, le jeune joueur qui a des origines congolaises possède toutes les qualités d’un futur grand attaquant. Il est clair que si l'Allemagne a remporté son premier titre mondial en U17, c’est en grande partie grâce aux cinq buts marqués par Paris Brunner.



Agustín Ruberto (Attaquant, Argentine)



L’Argentine a toujours été une terre de buteurs de classe mondiale. Dans cette Coupe du Monde U17, Agustin Ruberto a perpétué la tradition en brillant de fort belle manière en Indonésie. Le jeune attaquant de River Plate a marqué 8 buts en 7 matchs, terminant meilleur buteur de la compétition. Une performance remarquable pour le jeune avant-centre qui attire déjà la convoitise de plusieurs clubs européens.



Hamidou Makalou (Milieu défensif, Mali)



Sacré deuxième meilleur joueur de la Coupe du Monde, Hamidou Makalou s'est particulièrement distingué pendant ce tournoi. Le petit milieu défensif (1,64 m) a été omniprésent. Dans son rôle de sentinelle en défense, il a été le véritable patron de l’entre-jeu malien avec une grosse activité dans la récupération. Outre ses qualités défensives, Makalou s'est aussi illustré sur le plan offensif en marquant deux buts dans le tournoi.



Ibrahim Diarra (Milieu offensif, Mali)



Arrivé à la Coupe du monde avec le statut du plus jeune joueur (15 ans) à avoir porté le maillot de l’équipe du Mali senior, Ibrahim Diarra a montré tout le bien que l’on pense de lui. Véritable joyau, le capitaine malien a particulièrement brillé en Indonésie en terminant deuxième meilleur buteur de la compétition avec 5 buts et 4 passes décisives. Avec sa belle technique de gaucher, Ibrahim Diarra a séduit de nombreux observateurs du football mondial qui lui prédisent une brillante carrière.



Mathis Amougou (Milieu défensif, France)



Véritable poumon du milieu de terrain français, Mathis Amougou a été sacré troisième meilleur joueur de la Coupe du Monde, derrière Paris Brunner et Hamidou Makalou. Très précieux dans la récupération, le jeune joueur de l’AS Saint-Étienne a joué un rôle majeur dans les performances de la sélection française. Auteur du but de l’égalisation en finale, le jeune milieu de terrain a tracé dans ce tournoi les sillons d’une belle carrière.



Claudio Echeverri (Milieu offensif, Argentine)



Dans un pays qui a vu naître trois génies tels que Maradona, Messi et Kempes, il n’est pas facile de porter le numéro 10. Mais Claudio Echeverri a montré qu’il n’est pas effrayé par les exploits de ses illustres prédécesseurs. Véritable meneur de jeu à l’ancienne, Echeverri a éclaboussé le tournoi de son talent. Auteur de 5 buts, dont un retentissant triplé contre le Brésil en huitièmes de finale, le jeune joueur de River Plate a déjà tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens qui veulent s’attacher ses services.



Bastien Meupiyou (Défenseur central, France)



La France a terminé meilleure défense de la Coupe du monde en n'encaissant que trois buts. Le jeune défenseur central Bastien Meupiyou n’est pas étranger à cette belle performance. Puissant (1,91 m), sobre et très bon dans les duels, le Nantais a été l’un des leaders de l’équipe de France U17. Le jeune joueur qui ressemble à l’ancien joueur de l'AC Milan Marcel Desailly, lui aussi formé au FC Nantes, a montré dans ce tournoi qu’il a les qualités pour devenir un grand défenseur.



Noah Darwich (Milieu offensif, Allemagne)



Capitaine de la sélection allemande, Noah Darwich a montré les qualités d’un futur grand meneur de jeu. Auteur de deux buts et de trois passes décisives, le joueur du FC Barcelone a été, avec Paris Brunner et Maximilian Moestedt, l'un des joueurs allemands les plus décisifs. Avec une belle technique de gaucher et une excellente vision du jeu, l’Allemagne tient en lui un futur Ozil.



Paul Argney (Gardien de but, France)



Avec quatre clean sheets d’affilée, Paul Argney a été particulièrement brillant dans cette 19ème édition de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Le jeune gardien français, sociétaire du Havre, est tout simplement le meilleur à son poste dans ce tournoi. Décisif lors de la séance des tirs au but contre le Sénégal, en effectuant un arrêt, le gardien des Bleuets est la grosse satisfaction française de la compétition.