Coupe du Monde U17 - Sénégal / Pologne : les Lionceaux mènent (2-0) à la pause









Grâce à un but d’Idrissa Gueye et à un autre but inscrit par le défenseur polonais Dominik Szala, le Sénégal mène (2-0) à la pause. Les hommes de Serigne Saliou Dia, qui avaient déjà battu l’Argentine (2-1) lors du premier match, sont bien partis pour se qualifier pour les huitièmes de finale.