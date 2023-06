Coupe du monde U20 : l’Uruguay couronné devant l’Italie

L’équipe nationale d’Uruguay a remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans, en battant l’Italie (1-0) lors d'une finale très tendue. Après une décennie depuis leur défaite en finale face à l'équipe de France de Paul Pogba, la Céleste s'est hissée au sommet de la catégorie des moins de 20 ans en remportant son premier trophée dans cette compétition prestigieuse. Cette victoire est une récompense bien méritée pour les Uruguayens, qui ont fait preuve d'une solide cohésion d'équipe et d'une combativité sans faille tout au long du tournoi.





La finale opposant l'Uruguay à l'Italie a été un match serré et intense, où les deux équipes ont tout donné sur le terrain. Malgré les tentatives acharnées des Uruguayens pour percer la défense italienne bien organisée, il a fallu attendre les toutes dernières minutes de la rencontre pour qu'ils trouvent enfin la faille. C'est Luciano Rodriguez, le jeune meneur de jeu uruguayen, qui a été le héros de la finale en profitant d'un cafouillage dans la surface pour marquer de la tête le seul but de la finale.