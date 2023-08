Coupe du Sénégal : la finale décalée à dimanche pour coller à l’agenda du chef de l’Etat

La finale de la Coupe du Sénégal entre l’ASC les Jaraaf et le Stade de Mbour, initialement prévue samedi, a été décalée à dimanche pour se conformer à l’agenda du président de la République qui devrait assister à la rencontre, a expliqué le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.





Le report de la finale du samedi au dimanche va coïncider avec le match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) entre Génération Foot et Hafia FC de la Guinée, prévu au stade Lat Dior à 19h à Thiès. Les deux équipes avaient fait match nul 0-0 à l’aller à Conakry.





‘’Ce sont des circonstances indépendantes de notre volonté et il faut s’adapter. Si nous avons la possibilité d’avoir le chef de l’Etat dans cette finale, nous ne pouvons pas le réfuter. La coupe du Sénégal étant dotée du trophée du chef de l’Etat, nous tombons sous le prisme de l’agenda du président de la République. Nous avons essayé de trouver une solution sans succès’’, a-t-il expliqué. Selon lui, cette situation ‘’n’était pas souhaitable’’.





‘’Nous sommes dans un contexte particulier. Il y a eu beaucoup de compétitions qui n’ont pas pu se terminer. C’est ce qui fait qu’il y a eu des chevauchements entre plusieurs compétitions. Le fait que ça tombe le même jour peut gêner’’, a dit le président de la FSF.





‘’Nous ne détenons pas toutes les cartes en main, Hafia FC avait son mot à dire. Il a refusé de changer la date. Nous voulions avancer le match. Il n’y a aucun problème avec Génération Foot et notre vœu le plus cher est que Génération Foot et Casa Sports se qualifient’’, a dit M. Senghor.





»Certains membres du Comité exécutif de la FSF seront présents à Thiès pour montrer que nous sommes avec elle. C’est une équipe, un fleuron du football sénégalais. Génération Foot représente une identité, un pan de notre football », a-t-il indiqué.