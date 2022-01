Covid-19 : Omicron s’invite dans la Tanière, 3 cas confirmés signalés

Il y aurait six cas suspects dont trois confirmés : il s’agit de Mamadou Loum Ndiaye, de Saliou Ciss et de Habib Diallo, rapportent L’Observateur et Record.



Ce week-end, le staff médical des Lions avait confirmé les tests positifs du gardien Alfred Gomis et Cheikhou Kouyaté,

D'ailleurs, ces derniers devaient rejoindre le groupe, depuis hier, en cas de nouveaux contrôles négatifs effectués en Europe.