CR7 redevient le joueur le mieux payé du monde, Sadio Mané dans le top 10

Désigné par le magazine américain Forbes comme étant le footballeur le mieux payé du monde l'année dernière, Kylian Mbappé a désormais perdu ce titre au profit de Cristiano Ronaldo. Sadio Mané figure à la huitième place avec 49 millions d'euros/an (45M de salaire et 3,8M de revenus extrasportifs.





Beaucoup de changements ont eu lieu depuis le dernier classement des footballeurs les mieux payés au monde révélé chaque année par le célèbre magazine américain Forbes. Depuis, l’Arabie Saoudite n’a pas hésité à allonger les millions pour s’offrir des stars qui semblaient vouées à rester en Europe. Premier exemple avec Cristiano Ronaldo qui a été la première star mondiale à poser le pied sur le sol saoudien.





Grâce à son contrat en or avec Al-Nassr, le Portugais est à nouveau le footballeur le mieux payé avec 247 millions d’euros annuels (en comptant les revenus extrasportifs). Il est utile de préciser que Forbes prend en compte “le total combiné des revenus sportifs, y compris les salaires de base, les primes, et dans certains cas, les accords de droits d’image des clubs)" et que "les revenus extrasportifs comprennent eux les partenariats, les licences, les apparitions, les produits de merchandising et les entreprises exploitées par les joueurs."





Mbappé éjecté du podium





Elément le mieux payé la saison dernière avec environ 121 millions d’euros touchés en 2022, Kylian Mbappé occupe désormais la 4e place du classement établi par Forbes. Le Parisien est maintenant devancé par Lionel Messi (128 millions d'euros avec l’Inter Miami) et Neymar (106 millions d'euros avec Al-Hilal). Plusieurs stars comme Mohamed Salah, Kevin de Bruyne et Karim Benzema figurent dans le top 11 dévoilé par Forbes.





Présent dans la liste il y a quelques mois, Eden Hazard qui touchait 29 millions d'euros au Real Madrid n’est plus dans la liste puisqu’il est sans club et a même pris sa retraite. Toujours en activité aux Emirats Arabes Unis malgré ses 39 ans, Andres Iniesta semble loin des 28 millions d'euros qu’il touchait au Vissel Kobe au Japon.





Le classement des footballeurs les mieux payés au monde selon Forbes :





1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 247 millions d'euros annuels (190M de salaire et 57M de revenus extrasportifs)





2. Lionel Messi (Inter Miami): 128 millions d'euros/an (57M de salaire et 66M de revenus extrasportifs)





3. Neymar (Al-Hilal): 106 millions d'euros/an (76M de salaire et 30M de revenus extrasportifs)





4. Kylian Mbappé (PSG): 104 millions d'euros/an (85M de salaire et 19M de revenus extrasportifs)





5. Karim Benzema (Al-Ittihad): 100 millions d'euros/an (95M de salaire et 5M de revenus extrasportifs)





6. Erling Haaland (Manchester City): 55 millions d'euros/an (43M de salaire et 11M de revenus extrasportifs





7. Mohamed Salah (Liverpool): 50 millions d'euros/an (33M de salaire et 17M de revenus extrasportifs)





8. Sadio Mané (Al-Nassr): 49 millions d'euros/an (45M de salaire et 3,8M de revenus extrasportifs)





9. Kevin de Bruyne (Manchester City): 37 millions d'euros/an (33M de salaire et 3.8M de revenus extrasportifs)





10. Harry Kane (Bayern Munich): 34 millions d'euros/an (24M de salaire et 9.5M de revenus extrasportifs)