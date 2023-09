Création d’une Fédé de lutte : la réponse sans détour des acteurs de l’arène

Parmi les missions assignées au bureau du CNG dont le mandat a expiré vendredi dernier, il y a la mise en place d’une fédération de lutte. «C’est une recommandation du ministre des Sports. On nous avait dit, avant la fin de notre mandat, de faire en sorte qu’on élabore des textes réglementaires (en ce sens)», a rappelé le président de l’instance dirigeante de la discipline, Bira Sène, repris par Le Quotidien au sortir de l’Assemblée générale d’information de l’entité qu’il dirige, tenue samedi.



S’il a assuré que les textes demandés sont disponibles et seront transmis à la tutelle «la semaine prochaine», le patron de la lutte sénégalaise a révélé que l’idée n’emballe pas les acteurs de la lutte. «Ils ont dit lors de l’AG qu’une fédération ne les arrange pas», a confié Bira Sène dans Le Quotidien.



Le président du CNG de poursuivre : «Mais c’est l’État qui définit sa politique sportive. Ce n’est ni le CNG ni un tel autre. Nous faisons donc ce que nous avons à faire et nous transmettons à l’État, à qui revient la décision finale.»