CRISTIANO RONALDO SANCTIONNÉ DE DEUX MATCHS POUR SON GESTE OBSCÈNE ?

Le 25 février, durant la rencontre entre Al-Shabab et Al-Nassr (2-3), Cristiano Ronaldo s’était fait chambrer par le public adverse avec des cris "Messi, Messi". En réponse, l’ancien Madrilène a mimé un geste obscène qui pourrait lui coûter cher. Selon Marca, la commission de discipline de la Fédération saoudienne réclame deux matchs de suspension contre le Portugais.







Une réponse à une provocation qui pourrait coûter cher. Joueur de Al-Nassr en Arabie Saoudite depuis janvier 2023, Cristiano Ronaldo continue d’avoir de belles statistiques avec 22 buts et 9 passes décisives cette saison, en championnat. Si le Portugais a vite conquis les fans d’Al-Nassr, ses adversaires aiment le chambrer.









C’était notamment le cas lors de la victoire contre Al-Shabab (2-3), le 25 février, où le Portugais s’est fait interpeller par le public adverse avec des cris “Messi, Messi”. Auteur d’un but sur penalty, le Portugais leur a répondu en mettant d'abord sa main gauche sur son oreille, avant de mimer un geste obscène après avoir fléchi les jambes. Un geste loin d’avoir été apprécié par la Fédération saoudienne. Après une enquête ouverte par l’instance, Marca explique que la commission de discipline exige une suspension de deux matchs pour Ronaldo.









Un tournant pour Al-Nassr ?





Si la décision finale n’est pas encore connue, le média espagnol précise qu’une déclaration de Ronaldo a été demandée. De son côté, Al-Nassr n’a pas encore publiquement réagi à cette affaire. Une période de suspension serait un énorme coup dur pour le club saoudien, dauphin du leader Al-Hilal avec sept points de retard.