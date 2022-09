Cristiano Ronaldo va prendre sa retraite en…

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo a affirmé que son ambition restait "grande", à 37 ans, et précisé qu'il comptait poursuivre sa carrière au moins jusqu'à l'Euro-2024, lors d'une remise de prix mardi soir près de Lisbonne.



"Mon parcours n'est pas encore terminé. Vous allez devoir supporter +Cris+ encore quelque temps", a déclaré la superstar du football, qui a reçu mardi soir le prix Quinas de Ouro du meilleur buteur des sélections, décernée par la Fédération nationale (FPF).



"Je veux être présent au Mondial (2022) et à l'Euro (2024) (...). Je me sens très motivé. Mon ambition est grande", a ajouté le quintuple Ballon d'Or, qui reste considéré comme le pilier de la Seleçao en vue du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).



A 37 ans, le capitaine portugais compte 189 sélections et le record mondial de buts en équipe nationale avec 117 unités. Si sa présence à la Coupe du monde du Qatar est confirmée, il y jouera son 10e grand tournoi international.



De retour à Manchester United en 2021, Cristiano Ronaldo a connu un début de saison 2022-23 compliqué, relégué sur le banc alors que son départ a été évoqué en raison de la non qualification de son club anglais en Ligue des champions.



"Nous savons que Cristiano veut réaliser des choses que les autres n'ont jamais réalisées", a de son côté affirmé le milieu offensif Bruno Fernandes, invité par la presse à réagir aux propos de son coéquipier avec le Portugal et MU.



"Il est le meilleur joueur du monde et continuera à surmonter des obstacles que d'autres ne peuvent pas franchir", a-t-il ajouté, avant un entraînement de la Seleçao.



Cristiano Ronaldo et les autres joueurs de la sélection portugaise se sont rassemblés mercredi matin à Lisbonne pour préparer les matches de Ligue des nations contre la République tchèque, samedi à Prague, puis l'Espagne mardi prochain à Braga.